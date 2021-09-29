Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства в начале ноября

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть на четыре дня в начале ноября.
В 2021 году россияне отдыхают на 4 ноября, День народного единства, четыре дня ― с 4 по 7 ноября. Самые популярные города для поездок на ноябрьские выходные ― Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Ялта, Сочи, Калининград, Москва, Великий Новгород, Лахденпохья, Ростов-на-Дону. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё на ноябрьские праздничные выходные от 2 до 10 ночей и тратят от 1,7 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже – в Великом Новгороде, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 4 по 7 ноября 2021 года.
Десять популярных городов для путешествий на День народного единства:
- Санкт-Петербург – 2708 ₽ / 5 ночей *
- Кисловодск – 1748 ₽ / 10 ночей
- Казань — 4830 ₽ / 3 ночи
- Ялта – 1764 ₽ / 9 ночей
- Сочи – 2287 ₽ / 8 ночей
- Калининград – 1673 ₽ / 6 ночей
- Москва – 4248 ₽ / 2 ночи
- Великий Новгород – 5945 ₽ / 2,5 ночи
- Лахденпохья – 4800 ₽ / 2 ночи
- Ростов-на-Дону — 1900 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..