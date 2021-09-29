Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства в начале ноября

crimeapress_news

реклама в крыму
День народного единства в Крыму хотят отпраздновать в новом формате

Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства в начале ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:09 29.09.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть на четыре дня в начале ноября.

В 2021 году россияне отдыхают на 4 ноября, День народного единства, четыре дня ― с 4 по 7 ноября. Самые популярные города для поездок на ноябрьские выходные ― Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Ялта, Сочи, Калининград, Москва, Великий Новгород, Лахденпохья, Ростов-на-Дону. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё на ноябрьские праздничные выходные от 2 до 10 ночей и тратят от 1,7 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже – в Великом Новгороде, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 4 по 7 ноября 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий на День народного единства:

  1. Санкт-Петербург – 2708 ₽ / 5 ночей *
  2. Кисловодск – 1748 ₽ / 10 ночей
  3. Казань — 4830 ₽ / 3 ночи
  4. Ялта – 1764 ₽ / 9 ночей
  5. Сочи – 2287 ₽ / 8 ночей
  6. Калининград – 1673 ₽ / 6 ночей
  7. Москва – 4248 ₽ / 2 ночи
  8. Великий Новгород – 5945 ₽ / 2,5 ночи
  9. Лахденпохья – 4800 ₽ / 2 ночи
  10. Ростов-на-Дону — 1900 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Ялта - в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства в начале ноября

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.