Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

На портале правительства Республики Крым в разделе «Активный горожанин» продолжается голосование «Какими будут общественные пространства Ялты»
Ялта старается активно участвовать во всех проектах, предлагаемых федеральным центром, и направленных на улучшение качества жизни наших горожан. Уже сегодня на территории города идут работы по благоустройству 8 территорий. Участие в конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» — прекрасная возможность продолжить этот процесс. Сейчас во многом от активности каждого жителя зависит наша общая победа, — отмечает Виталий Оганесян.
Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов.
В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Федерации. Чтобы принять участие
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