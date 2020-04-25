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Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:55 25.04.2020

На портале правительства Республики Крым в разделе «Активный горожанин» продолжается голосование «Какими будут общественные пространства Ялты» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNKXQTyylRWdMvH_sA6mD0U0tt9kCPgAEW4KSCOPAIArXwZA/viewform.  По словам заместителя главы администрации города, курирующего сферу ЖКХ, Виталия Оганесяна, голосование проходит в рамках подготовки города к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. В случае победы город получит федеральный грант на благоустройство выбранной территории.

Ялта старается активно участвовать во всех проектах, предлагаемых федеральным центром, и направленных на улучшение качества жизни наших горожан. Уже сегодня на территории города идут работы по благоустройству 8 территорий. Участие в конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» — прекрасная возможность продолжить этот процесс. Сейчас во многом от активности каждого жителя зависит наша общая победа, — отмечает Виталий Оганесян. 

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов.

В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Федерации. Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать заявку, включающую комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий).

Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

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