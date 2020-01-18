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Ялтинцев приглашают принять участие турнире по гиревому спорту «Экстрим на Крещение»
Фото: yalta.rk.gov.ru

Ялтинцев приглашают принять участие в турнире по гиревому спорту «Экстрим на Крещение»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 9:06 18.01.2020

Открытый городской турнир по гиревому спорту «Экстрим на Крещение» пройдет 19 января в Ялте, на нижней набережной в районе часовни Собора Новомучеников и Исповедников Российских. Об этом сообщили в администрации курортного города.

В командно-гиревой эстафете будут традиционно соперничать  команды города Ялты, Симферополя, Алушты, Красногвардейска и другие команды, сформированные на месте из желающих принять участие.

Организаторами данного мероприятия выступают МБУ «СОК «Авангард» Ялтинская Федерация гиревого спорта и Ялтинский Центр тестирования ГТО.

Ялтинцев приглашают принять участие в турнире по гиревому спорту «Экстрим на Крещение»

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