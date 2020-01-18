Ялтинцев приглашают принять участие в турнире по гиревому спорту «Экстрим на Крещение»

Открытый городской турнир по гиревому спорту «Экстрим на Крещение» пройдет 19 января в Ялте, на нижней набережной в районе часовни Собора Новомучеников и Исповедников Российских. Об этом сообщили в администрации курортного города.

В командно-гиревой эстафете будут традиционно соперничать команды города Ялты, Симферополя, Алушты, Красногвардейска и другие команды, сформированные на месте из желающих принять участие.

Организаторами данного мероприятия выступают МБУ «СОК «Авангард» Ялтинская Федерация гиревого спорта и Ялтинский Центр тестирования ГТО.