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Ялтинцы могут обратиться за получением технических средств реабилитации дистанционно
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ялтинцы могут обратиться за получением технических средств реабилитации дистанционно

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 19:24 22.04.2020

В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 21.03.2020 № ММ-П13-2165 по борьбе с распространением новой коронавирустной инфекции на территории Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации проводит дистанционный приём документов для обеспечения отдельных льготных категорий граждан, в том числе инвалидов и ветеранов, техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (за исключением зубных протезов). Способы подачи  документов следующие:

  • через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
  • почтовым отправлением (г.Ялта, ул. Набережная им. Ленина 21).

При подаче заявлений на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, документы, подтверждающие произведённые расходы также могут быть направлены заявителями в территориальный орган Фонда почтовым отправлением, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

По дополнительным вопросам необходимо обращаться по телефону: 0364 22-21-71.

Ялтинцы могут обратиться за получением технических средств реабилитации дистанционно

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