Ялтинец заказал запчасти для авто. Деньги перевёл и оказался жертвой мошенника

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России в Ялте по подозрению в мошенничестве задержали 26-летнего гражданина, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В дежурную часть ялтинской полиции с сообщением о преступлении обратился местный житель. Он рассказал, что в социальной сети нашел объявление о продаже подходящих для его автомобиля запчастей. Мужчина связался с автором размещенной информации, который попросил оплатить всю сумму заказа, после чего обещал выслать товар по почте. Автовладелец согласился и перевел на указанный счет около 18 тысяч рублей. После проведения денежной операции продавец перестал выходить на связь, а оплаченные запчасти так и не прислал. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. 26-летний фигурант содержится под стражей в Республике Татарстан. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Крыму.

Дознавателем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Уважаемые граждане, будьте осторожны! Не заказывайте товары на непроверенных сайтах у незнакомых людей. Не вносите стопроцентную предоплату товара: если продавец просит вас это сделать, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками. Если же вы стали жертвой преступления, незамедлительно обратитесь в ближайший территориальный отдел полиции, либо позвоните по телефону «102» (020 с мобильного), — подчёркивают правоохранители.