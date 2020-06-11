Ялтинская «парочка» поставила на поток фальшивые медосмотры и поддельные медицинские книжки

Ялтинская полиция пресекла деятельность 33-летнего гражданина и его 24-летней приятельницы, подозреваемых в изготовлении подложных документов. По имеющимся данным, злоумышленники оказывали услуги гражданам по оформлению личных медицинских книжек без прохождения лицами необходимых медицинских обследований.

Так, в нарушение действующего законодательства путем внесения подложных данных они оформили поддельные медицинские книжки для троих сотрудников одного из местных кафе. Таким образом данные граждане незаконно получили право работы в сфере общественного питания. Услуга стоила около 12 тыс. рублей. При обыске у подозреваемых правоохранителями были изъяты печати и чистые медицинские книжки.

По материалам УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю отделом дознания ОП №3 «Массандровский» УМВД России по г.Ялте в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 Уголовного кодекса РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков), — сообщили в МВД по РК.

Согласно санкции статьи, подозреваемым может грозить максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.