Ялтинские хлебопекари и чиновники поддержали Всероссийскую акцию «Спасибо врачам»

Ялтинский хлебокомбинат — филиал АО «Крымхлеб» и Администрация г. Ялта поддержали Всероссийскую акцию «Спасибо врачам» и передали сладкие наборы к чаю медикам, которые работают с больными COVID-19 на территории муниципального образования.

Для ялтинских медиков, которые сейчас находятся на передовой, мы подготовили 112 сладких наборов с продукцией предприятия, — сообщил директор Ялтинского хлебокомбината — филиал АО «Крымхлеб» Олег Джура. — Пусть эти угощения сделают непростые будни наших врачей еще слаще.

Наборы с пирожными, выпечкой и другой продукцией АО «Крымхлеб» были предоставлены сотрудникам инфекционного отделения ялтинского филиала ФМБА, а также медицинскому персоналу обсерватора.

Предприятие «Крымхлеб» уже второй раз в этом году делает нам приятные сюрпризы: на Пасху порадовали куличами и сейчас угостили сладкими подаркам. Большое спасибо всем неравнодушным, кто в этот сложный момент оказывает помощь нашим медикам, — сказала медсестра инфекционного отделения ялтинского филиала ФМБА Акшерфе Абдураманова.

Заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец поблагодарила медиков отметив, что в условиях пандемии они в очередной раз доказали свой профессионализм, мужество и приверженность профессии.

Дорогие медики, от имени главы администрации Ялты Ивана Имгрунта хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд. Именно на ваших плечах сейчас самая большая нагрузка, связанная с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует Ирину Романец Отдел информационной политики Администрации города. – Эта ситуация показала, что никто не остался неравнодушным, и весь город объединился в борьбе с нашей общей бедой.

Заместитель главы администрации также поблагодарила ялтинские предприятия, которые в сложный период борьбы с COVID-19, проявляют инициативу и оказывают необходимую помощь.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта