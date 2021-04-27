Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

В среду, 28 апреля Ялтинский троллейбусный парк отметит свое 60-летие. В честь этого знаменательного события ГУП РК «Крымтроллейбус» приглашает жителей и гостей полуострова на экскурсию в троллейбусный парк столицы Южнобережья.

Во время прогулки гости смогут совершить путешествие во времени: побывать в роли первых пассажиров троллейбусов «Шкода 9Тр». Затем вернуться в современность и прокатиться на новых троллейбусах «СВАРЗ».

У вас будет возможность познакомиться с историей возникновения парка и узнать о строительстве самого длинного в мире троллейбусного маршрута «Симферополь – Ялта». Об этих и других малоизвестных фактах про «Крымский» троллейбус вам расскажут во время экскурсии по парку, — сообщили организаторы «именинной акции».

Решили ехать в Ялту, на День рождения троллейбусного парка? Запоминайте время и место встречи: среда, 28 апреля, в 10:00, 12:00 и 14:00; Ялта, Южнобережное шоссе, 25 (территория Ялтинского троллейбусного парка). Заявки на участие принимаются на номер WhatsApp приёмной предприятия: +7 (978) 140 – 02 – 49 или в личные сообщения официальной группы в Facebook .

Фото и материалы: Центр управления регионом РК.