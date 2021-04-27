Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

crimeapress_news

реклама в крыму
Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения
Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 27.04.2021

В среду, 28 апреля Ялтинский троллейбусный парк отметит свое 60-летие. В честь этого знаменательного события ГУП РК «Крымтроллейбус» приглашает жителей и гостей полуострова на экскурсию в троллейбусный парк столицы Южнобережья.

Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

Во время прогулки гости смогут совершить путешествие во времени: побывать в роли первых пассажиров троллейбусов «Шкода 9Тр». Затем вернуться в современность и прокатиться на новых троллейбусах «СВАРЗ».

У вас будет возможность познакомиться с историей возникновения парка и узнать о строительстве самого длинного в мире троллейбусного маршрута «Симферополь – Ялта». Об этих и других малоизвестных фактах про «Крымский» троллейбус вам расскажут во время экскурсии по парку, — сообщили организаторы «именинной акции».

Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

Решили ехать в Ялту, на День рождения троллейбусного парка? Запоминайте время и место встречи: среда, 28 апреля, в 10:00, 12:00 и 14:00; Ялта, Южнобережное шоссе, 25 (территория Ялтинского троллейбусного парка). Заявки на участие принимаются на номер WhatsApp приёмной предприятия: +7 (978) 140 – 02 – 49 или в личные сообщения официальной группы в Facebook.

Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рожденияЯлтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

Фото и материалы: Центр управления регионом РК.

Ялтинский троллейбусный парк приглашает в гости на свой День рождения

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.