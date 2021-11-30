Эхо ЧП в Джанкое. За смерть ребенка на футбольной площадке ответит инженер

По информации Следкома, завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица, обвиняемого в халатности, повлекшей падение на ребенка незакрепленных футбольных ворот в Джанкое. Инженер по строительному контролю МКУ «УЦиЦО учреждений г. Джанкой» обвиняется поч.2 ст. 293 УК РФ.

Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что между районной администрацией и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории по улицам Нестерова и Восточная. Подрядчик выполнил обустройство спортивной площадки близ дома 25 по ул. Нестерова, где также были установлены кустарно изготовленные металлические ворота для мини-футбола.

Инженером, ответственным за контроль данного объекта, осуществлена приемка выполненных работ. В то же время должностное лицо знало, что установленные ворота не были надлежащим образом зафиксированы, не имели документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей (сертификата качества, декларации соответствия, технического паспорта) и не прошли добровольной сертификации для использования в качестве спортивного инвентаря. В результате халатные действия должностного лица привели к трагедии: незакрепленные металлические ворота 18 июня текущего года упали на 11-летнего мальчика, от полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте происшествия, — сообщили в Следкоме.

Следствием собрана вся необходимая доказательственная база. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по факту ненадлежащего содержания спортивной площадки муниципальным унитарным предприятием.