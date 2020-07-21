Эй, вы, там, наверху! В Госдуме предлагают штрафовать жильцов домов за нарушение тишины

Госдума осенью рассмотрит законопроект, предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей за нарушение режима тишины в жилых многоквартирных домах.

Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несёт никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочёты, — заявил в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам депутата, в случае принятия законопроекта за нарушение режима жильцам может грозить штраф от 3 до 10 тысяч рублей, при этом планка может быть поднята до 50 тысяч рублей, «чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации». Ответственность будет возлагаться и на собственников квартир за нарушения квартиросъёмщиков.

Согласно законопроекту, шумом будут признаваться звуки в жилых и нежилых помещениях, который будут слышны за их пределами. При этом действующим законом установлены требования к уровню шума, установленные в пределах 55 децибел в дневное время и 45 — в ночное.

В законопроекте также будет прописано время тишины в зависимости от наступления темноты в и местных особенностей в конкретных регионах.

Ранее сообщалось, что член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («фракция «Единая Россия») выступила с инициативой, предполагающей введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма штрафа для физических лиц может составить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

В думской фракции «Единая Россия» позже сообщили, что сомневаются в обоснованности взимания крупных штрафов за нарушение режима тишины в жилых домах. Первый зампред фракции Андрей Исаев отметил, что в регионах сложно вводить одни и те же критерии по времени ограничений.

Источник: Интерфакс-Недвижимость