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Экипаж брига «Меркурий» подал на президентский грант проект «Юнги 32-го экипажа Черноморского Флота»

Экипаж брига «Меркурий» подал на президентский грант проект «Юнги 32-го экипажа Черноморского Флота»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:55 25.11.2021

В рамках проекта «Юнги 32-го экипажа Черноморского Флота» планируется создать площадку, где дети и подростки 10-14 лет, учащиеся севастопольских школ, смогут обучаться основам морского дела.

Кроме того, на базе Дома офицеров Черноморского флота при участии Региональной общественной организации «Севастопольский союз суворовцев, нахимовцев и кадет» будут проведены занятия по истории Черноморского флота 18-19 вв., практические занятие по такелажному и парусному делу, навигации, кораблевождению, флотской артиллерии и вязанию морских узлов. Ребята будут участвовать в общегородских памятных мероприятиях Севастополя, а также в военных фестивалях. Обучаться морскому делу будут 96 юнг 32 экипажа: четыре потока по 24 человека, — отмечают авторы проекта.

Полученные знания ребята смогут показать на практике в рамках «Большого шлюпочного сбора» в Черноморском высшем военно-морском училище им П.С. Нахимова. Для того, чтобы наглядно увидеть, как управляется парусное судно, для школьников проведут экскурсии на парусник «Херсонес» и шхуну «Святая Татьяна». Полученные знания экскурсанты продемонстрируют в тематических викторинах.

Экипаж брига «Меркурий» подал на президентский грант проект «Юнги 32-го экипажа Черноморского Флота»

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