Экологическая экспертиза по полигону ТКО в симферопольской Каменке будет получена в октябре

Как мы уже сообщали, в симферопольской Каменке завершена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Однако сроки ввода полигона в эксплуатацию переносятся. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о нюансах:

Строительная готовность объекта составляет 100%. Отдельные замечания будут устранены до 10 июля… Завершающий этап – прохождение повторной экологической экспертизы. Документы уже направили повторно, с учетом результатов общественных слушаний. Заключение экспертизы будет получено не раньше 15 октября.

Глава РК Сергей Аксёнов поддержал инициативу по переносу сроков ввода в эксплуатацию рекультивированного полигона на 1 ноября.

Это последний срок, больше переносить не будем, – подчеркнул Аксёнов.

Рекультивация полигона в симферопольском микрорайоне Каменка выполнялась в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.