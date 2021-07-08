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Экологическая экспертиза по полигону ТКО в симферопольской Каменке будет получена в октябре
Фото: администрация Симферополя

Экологическая экспертиза по полигону ТКО в симферопольской Каменке будет получена в октябре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 08.07.2021

Как мы уже сообщали, в симферопольской Каменке завершена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Однако сроки ввода полигона в эксплуатацию переносятся. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о нюансах:

Строительная готовность объекта составляет 100%. Отдельные замечания будут устранены до 10 июля… Завершающий этап – прохождение повторной экологической экспертизы. Документы уже направили повторно, с учетом результатов общественных слушаний. Заключение экспертизы будет получено не раньше 15 октября.

Глава РК Сергей Аксёнов поддержал инициативу по переносу сроков ввода в эксплуатацию рекультивированного полигона на 1 ноября.

Это последний срок, больше переносить не будем, – подчеркнул Аксёнов.

Рекультивация полигона в симферопольском микрорайоне Каменка выполнялась в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Экологическая экспертиза по полигону ТКО в симферопольской Каменке будет получена в октябре

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