Экономия, новые скважины и снижение потерь воды – как решается проблема водоснабжения Крыма

Под руководством заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Назарова состоялось совещание о ходе реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В рамках совещания обсудили вопрос ведения работ по снижению потерь воды на 14 объектах города Симферополя. В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тысяч кубометров в сутки, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Также, по словам премьер-министра Крыма, в текущем году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тысяч кубических метров в сутки.