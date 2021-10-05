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Экономия, новые скважины и снижение потерь воды – как решается проблема водоснабжения
Фото: rustur.ru

Экономия, новые скважины и снижение потерь воды – как решается проблема водоснабжения Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:25 05.10.2021

Под руководством заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Назарова состоялось совещание о ходе реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В рамках совещания обсудили вопрос ведения работ по снижению потерь воды на 14 объектах города Симферополя. В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тысяч кубометров в сутки, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Также, по словам премьер-министра Крыма, в текущем году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тысяч кубических метров в сутки.

Экономия, новые скважины и снижение потерь воды – как решается проблема водоснабжения Крыма

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