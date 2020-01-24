Экс-глава администрации Ленинского района Крыма ответила в суде за «покушение на получение взятки»

Экс-глава администрации Ленинского района Крыма признана виновной в покушении на получение взятки в крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшей главе администрации Ленинского района Республики Крым.Она признана виновной в покушении на получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.30, п. «в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.285 УК РФ), — рассказали в Следкоме.

Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что к главе района обратилась директор фирмы, осведомленная о том, что администрация планирует провести электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Степная с. Осовины Ленинского района Республики Крым» и «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения к границам земельного участка объекта ФЦП «Строительство 48-ми квартирного жилого дома по ул. Лесной в пгт. Ленино». Просьба заключалась в содействии заключения с возглавляемой ею фирмой этих контрактов, а также в дальнейшем — подписании актов приемки выполненных работ.

В ответ глава администрации потребовала передать ей взятку в размере 5% от цены вышеуказанных муниципальных контрактов. Директор фирмы согласилась, но только после того, как фирма выполнит работы и получит оплату по контрактам.

Далее глава администрации дала указание подчиненным предоставить директору фирмы документацию об аукционах с требованиями к ним, в результате чего фирмой заявки были оформлены так, что данная фирма выиграла конкурс на данные муниципальные контакты.

Глава района, достоверно зная, что работы по объектам фирмой выполнены не в полном объеме и не в срок, подписала акты приемки законченного строительства, в то время как ООО продолжало выполнять работы и устранять недостатки. На основании этих актов на счет фирмы были перечислены денежные средства.

После чего глава района потребовала передать ей оговоренную взятку, определившись с суммой в 189 тысяч рублей. 12 июля директор фирмы передала доверенному лицу главы оговоренную сумму.

Противозаконные действия главы района были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым, в результате чего довести свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере она не смогла. В ходе следствия сотрудниками управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю были установлены все обстоятельства совершенного преступления, — уточнили в Следкоме.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил экс-главу к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях сроком на 5 лет. Также ей предстоит выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки – 1 890 000 рублей.