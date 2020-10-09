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Эксперимент от Росреестра - Единый ресурс со сведениями об объектах недвижимости и земельных участках
иллюстрация: 472301 (pixabay.com)

Эксперимент от Росреестра — Единый ресурс со сведениями об объектах недвижимости и земельных участках

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:06 09.10.2020

О том, что Росреестр проведет эксперимент по созданию Единого информационного ресурса, содержащего сведения об объектах недвижимости и земельных участках, сообщила замглавы ведомства Елена Мартынова.

В 2021 году планируется объединить информационные системы федеральных органов исполнительной власти, содержащие данные о земельных участках. Благодаря созданию Единого информационного ресурса граждане смогут получать полную и достоверную информацию о недвижимости в режиме «одного окна», — отмечает ЦИАН.

По словам Елены Мартыновой, Росреестр также работает над концепцией цифровой трансформации, рассчитанной на 2021-2023 годы. Данная концепция позволит сформулировать вопросы по автоматизации процессов, разработать план действий по совершенствованию системы и целевые модели и в итоге собрать единую архитектуру всех систем Росреестра. По мнению Мартыновой, это повысит качество предоставления госуслуг.

Источник: ЦИАН

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Эксперимент от Росреестра - Единый ресурс со сведениями об объектах недвижимости и земельных участках

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