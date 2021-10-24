Эксперт: новая коронавирусная инфекция поражает все органы и системы организма человека

Главный пульмонолог Крыма рекомендует пройти вакцинацию.

Новая коронавирусная инфекция поражает все органы и системы организма человека, что становится причиной возникновения различных осложнений. Об этом предупредила главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Республики Крым Ирина Ульченко.

По ее словам, в среднем последствия после заболевания коронавирусом дают о себе знать в течение 6 месяцев и возникают у пациентов всех возрастных категорий. Это долгое возвращение чувствительности к запахам, проблемы с памятью и мышлением, тяжелые поражения сосудов, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Что касается органов дыхания, то пациенты длительное время восстанавливаются после поражения легких.

Главный пульмонолог Крыма отмечает:

Основным способом предотвращения тяжелого течения заболевания коронавирусом и возникновения осложнений остается вакцинация. При этом, специалист подчеркивает, что вакцинация не убережет от инфицирования вирусом в случае контакта с заболевшим, поэтому соблюдать все ограничительные меры нужно даже привитым гражданам. Тем не менее, организм вакцинированного человека, сталкиваясь с коронавирусом, даёт иммунный ответ, который предотвращает размножение инфекции на различные органы и соответственно тяжелое течение болезни.

Как рассказала Ирина Ульченко, крайне опасный исход заболевания угрожает не вакцинированным людям, прибегающим к самолечению. В частности, категорически запрещено применение антибиотиков и гормональных препаратов в первые дни заболевания. Последствием таких мер может стать ослабление иммунной системы и беспрепятственное размножение вируса в организме.

В свою очередь, осложнения от перенесенного заболевания поможет выявить углубленная диспансеризации, которая проходит на базе поликлиник. Пройти ее, спустя 2 месяца после перенесенного COVID-19, главный пульмонолог РК рекомендует жителям Крыма всех возрастных категорий.