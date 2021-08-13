Эксперты: штампы в паспортах о семейном положении отменили — это увеличит риски покупателей недвижимости

В конце июля вышло постановление о том, что теперь отметки о супружестве в паспорте будут не обязательны.

Гражданин вправе отказаться от проставления штампа в документе, характеризующего его семейный статус, и не предоставлять такую информацию при заключении сделок купли-продажи, — отмечают эксперты портала Мир Квартир .

Стало можно то, что было нельзя

Раньше штамп в паспорте о действующем браке часто помогал защититься от нечестных действий при заключении сделок купли-продажи недвижимости. Он позволял быстро выявить факт наличия у продавца официального супруга, который по закону является совладельцем продаваемой собственности. В таких случаях, то есть при продаже общей недвижимости, требуется нотариально заверенное согласие второй половины на сделку.

Теперь собственник может на законном основании не рассказывать покупателю, что состоит в браке. Проверить этот факт сложно: органы ЗАГС предоставляют подобную информацию только по запросам судов и полиции. На портале zags.nalog.ru разрешается сверить наличие свидетельства о заключении брака, но по реквизитам документа. То есть если продавец захочет умолчать о своем супружеском статусе, он легко это сделает.

Требуйте бумагу от нотариуса

Если продавец утаит факт супружества и не предоставит согласия жены/мужа на совершение купли-продажи, такая сделка может быть оспорена в суде. В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса, суд с большой долей вероятности признает сделку недействительной, в результате чего покупателю придется вернуть недвижимость, а продавцу – деньги. При этом купля-продажа может быть оспорена и в случае, если супруг бывший, но недвижимость приобреталась в браке.

По мнению юристов, до отмены обязательного штампа достаточно было заглянуть в паспорт и при наличии отметки о браке попросить предоставить согласие жены/мужа на сделку. Если в документе стояла печать, подтверждающая его расторжение, проверить юридическую чистоту квартиры тоже не составляло труда. Для этого можно было сопоставить даты приобретения недвижимости и развода.

Теперь отследить супружеский статус продавца станет сложнее. Покупатель, не убедившийся в отсутствии иных претендентов на недвижимость, может столкнуться с оспариванием уже завершенной сделки. Это длительный и затратный процесс.

А главное – покупатель лишается квартиры или дома, а получить свои деньги обратно на практике крайне трудно, несмотря на решение суда. Часто он не может вернуть ничего либо виновник ситуации выплачивает ему маленькими суммами со своей скромной зарплаты или пенсии, что занимает годы и десятилетия.

Чтобы защитить себя от последствий такой купли-продажи, необходимо потребовать у покупателя нотариально заверенное заявление о том, что в браке он не состоит, а в случае отсутствия этого документа отказаться от сделки.

Источник: Мир Квартир

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