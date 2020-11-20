Электрички Южной пригородной пассажирской компании перевезли в Крыму 3 миллиона пассажиров

Менее чем за год осуществления перевозок в пригородном сообщении в Крыму Южной пригородной пассажирской компанией (ЮППК) перевезено 3 миллиона пассажиров. Пригородные поезда совершили более 22 500 рейсов по полуострову, включая рейсы по Крымскому мосту из Керчи в Анапу.

Юбилейным стал пассажир, прибывший 20 ноября в Симферополь. 3-миллионый пассажир ЮППК получил в подарок памятный сертификат с правом бесплатного проезда пригородными поездами сроком на один месяц с неограниченным количеством поездок, — сообщили в компании.

С января 2020 года большая часть пассажиров была перевезена в курортный сезон – чуть менее 1,5 миллионов пассажиров. Сейчас протяженность сети составляет более 3000 километров, а услугами компании летом ежедневно пользовались более 10 тысяч человек.

В маршрутную сеть входит 10 направлений. Самым популярным маршрутом оказался «Симферополь — Джанкой — Солёное Озеро». Пассажиропоток на данном направлении составляет более 30% от общего числа перевезённых пассажиров. Самой востребованной станицей прибытия и отправления остается «Симферополь – Пассажирский».

В парке подвижного состава ЮППК электропоезда серии ЭП2Д и ЭД4М, курсирующие по электрифицированным участкам. Рельсовые автобусы серии РА2 и РА3 на участках без электрификации.