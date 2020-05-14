Эпидемия пошла на спад? В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн.). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 — в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 — в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

«Лидер» по числу заболевших за сутки снова Москва — 4 712 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130 716.

В Крыму заболели 6 человек, В Севастополе – 2 человека.