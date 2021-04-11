Эрдоган принципиально не признает российский Крым. В Госдуме прокомментировали слова турецкого лидера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил курс на укрепление стратегического партнерства с Украиной и свою позицию по «неделимой» территории «незалежной». Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, а ее «принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма». Он также добавил, что «Крымская платформа» (площадка для переговоров, инициированная Зеленским) призвана «объединить» украинские земли.

Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины, — сказал Эрдоган.

Слова президента Турции прокомментировали в Госдуме.

Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский, но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу, — прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Его коллега, также депутат от РК Михаил Шеремет посоветовал президенту Турции «не заглядываться на российские территории«.

Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность, — отметил Шеремет.

По его мнению, турецкому лидеру следует, прежде всего, обратить внимание на ситуацию, которая складывается внутри его страны.

А вот глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал позицию президента Турции «вызывающей сожаление». В связи с последним заявлением турецкого лидера по этому поводу он пригласил его посетить Крым.

Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления, — сказал Гемпель РИА Новости.

Как обратил внимание парламентарий, полуостров как фактически, так и юридически — неотъемлемая часть России. Гемпель подчеркнул, что Турции надо не только считаться с этим, но и признать данный факт.