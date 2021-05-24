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Этим летом оздоровительные лагеря Крыма примут более 20 тысяч детей из других регионов страны
Фото: mintchipdesigns, pixabay.com

Этим летом оздоровительные лагеря Крыма примут более 20 тысяч детей из других регионов страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 24.05.2021

С 11 по 21 мая проведен мониторинг готовности всех организаций отдыха детей, оздоровительных лагерей Крыма к началу сезона. До начала первых смен остаются считанные дни. Предварительно, во всех лагерях проведены ремонты, обновлена материальная база. Организована работа по укомплектованию педагогическими кадрами, вожатыми. Прием на работу будет осуществлен до 25-26 мая 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

По ее словам, в летний период планируется заезд более 20 тысяч детей из разных регионов Российской Федерации.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности принято решение о проведении обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию повторно тех детей, которые будут находиться в дороге в Крым более 72 часов. Вопрос проведения повторного тестирования согласован с Министерством здравоохранения Республики Крым, — отметила вице-премьер.

Всего в Крыму в реестр организаций отдыха и оздоровления детей включены 290 учреждений, из них: 52 загородных лагеря и 238 лагерей дневного пребывания. В настоящее время 186 имеют санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора,      126 – в работе. Исходя из требований, утвержденных САНПином, с учетом 75% загрузки, наполняемость лагерей в одну смену составит 12 тысяч 317 мест. Функционирование лагерей за одну смену будут обеспечивать почти 1300 педагогических, 255 медицинских работников. Учитывая климатические условия, в республике запланировано проведение 5 оздоровительных смен.

Этим летом оздоровительные лагеря Крыма примут более 20 тысяч детей из других регионов страны

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