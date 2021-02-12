Это, конечно, забавно, но минкурортов Крыма считает Пушкина, Толстого и Айвазовского… блогерами

В Крыму выберут лучшего блогера… эпохи «до Интернета»?!

Ко Дню экскурсовода 21 февраля министерство курортов и туризма Крыма инициировало конкурс «Лучший блогер доинтернетовской эпохи». Спорная формулировка, не так ли? Понятия «блогер» и «блоггинг» — родом из конца ХХ века и обязаны своим появлением именно Интернету. Так что «блогер доинтернетовской эпохи» — оксюморон, как-то так получается, бессмыслица, дичь и кич.

Мы понимаем «заигрывание с «молодежью и подростками», которым пытаются доступно объяснить: пишет – значит блогер, пишет про Крым – вообще молодец, вы в Интернете и мы в Интернете…

То есть классики, писавшие про Крым, увековечившие крымские мотивы в своих произведениях – «наши доинтернетовские блогеры», ну-ну… По такой логике и «Евгений Онегин» — блог, а уж «Севастопольские рассказы» — и подавно, жаль что без видео в Тиктоке. Вот вам и список блогеров от минкурортов РК (Пушкин есть). С таким объяснением:

«Претендовать» на звание лучшего блогера будут 7 исторических личностей, которые внесли неоценимый вклад в популяризацию Крыма.

Собственно блогеры:

— Антон Чехов,

— Иван Айвазовский,

— Владимир Маяковский,

— Лев Толстой,

— Александр Грин,

— Максимилиан Волошин,

— Александр Пушкин.

В эпоху цифровизации «экскурсовод» включает в себя более широкое понятие, чем даже 2-3 года назад. Интернет-блогеры, которые показывают Крым, рассказывают о его многогранности и уникальности, по сути являясь его амбассадорами. При этом, важно не забывать о тех исторических личностях, которые впервые открывали Крым для всей России и не только. Конкурс — это краткий экскурс в историю о жизни замечательных людей в Крыму для онлайн–поколения, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Считается, что конкурс позволит привлечь внимание не только к региону в целом через всемирно известные личности, но и к их музеям, большая часть которых представлена в Крыму.

Мысль благая. Интерес к Крыму в стране огромный. Но вряд ли его увеличит голосование за «классиков-блогеров». И да, амбассадор – «человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете». Зачем же нанимать современных составителей Интернет-путевых записок? Творчество, оно ведь от души. И «доинтернетовские блогеры» это явно доказывают. Хотите кого-то наградить календарями от минкурортов РК, так современные амбассадоры всегда готовы. Хотите конкурс на знание «крымской темы» в творчестве российских писателей, поэтов, художников, композиторов – извольте, это интересно будет. Но вот связывать блоггинг и русскую классику, мягко говоря, странно.

Брюзжал и не принимал «новую волну»

Егор Лиходеев

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