Это, конечно, забавно, но минкурортов Крыма считает Пушкина, Толстого и Айвазовского… блогерами

В Крыму выберут лучшего блогера… эпохи «до Интернета»?!
Ко Дню экскурсовода 21 февраля министерство курортов и туризма Крыма инициировало
Мы понимаем «заигрывание с «молодежью и подростками», которым пытаются доступно объяснить: пишет – значит блогер, пишет про Крым – вообще молодец, вы в Интернете и мы в Интернете…
То есть классики, писавшие про Крым, увековечившие крымские мотивы в своих произведениях – «наши доинтернетовские блогеры», ну-ну… По такой логике и «Евгений Онегин» — блог, а уж «Севастопольские рассказы» — и подавно, жаль что без видео в Тиктоке. Вот вам и список блогеров от минкурортов РК (Пушкин есть). С таким объяснением:
«Претендовать» на звание лучшего блогера будут 7 исторических личностей, которые внесли неоценимый вклад в популяризацию Крыма.
Собственно блогеры:
— Антон Чехов,
— Иван Айвазовский,
— Владимир Маяковский,
— Лев Толстой,
— Александр Грин,
— Максимилиан Волошин,
— Александр Пушкин.
В эпоху цифровизации «экскурсовод» включает в себя более широкое понятие, чем даже 2-3 года назад. Интернет-блогеры, которые показывают Крым, рассказывают о его многогранности и уникальности, по сути являясь его амбассадорами. При этом, важно не забывать о тех исторических личностях, которые впервые открывали Крым для всей России и не только. Конкурс — это краткий экскурс в историю о жизни замечательных людей в Крыму для онлайн–поколения, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Считается, что конкурс позволит привлечь внимание не только к региону в целом через всемирно известные личности, но и к их музеям, большая часть которых представлена в Крыму.
Мысль благая. Интерес к Крыму в стране огромный. Но вряд ли его увеличит голосование за «классиков-блогеров». И да, амбассадор – «человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете». Зачем же нанимать современных составителей Интернет-путевых записок? Творчество, оно ведь от души. И «доинтернетовские блогеры» это явно доказывают. Хотите кого-то наградить календарями от минкурортов РК, так современные амбассадоры всегда готовы. Хотите конкурс на знание «крымской темы» в творчестве российских писателей, поэтов, художников, композиторов – извольте, это интересно будет. Но вот связывать блоггинг и русскую классику, мягко говоря, странно.
Брюзжал и не принимал «новую волну»
Егор Лиходеев
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