Этой ночью в селе Лозовое будет перекрыто движение транспорта на трассе «Симферополь – Ялта»

Как информирует министерство транспорта РК, в ночь с 30 на 31 мая в районе села Лозовое, на трассе «Симферополь – Ялта» будет временно прекращено движение транспорта. Причина – монтаж надземного пешеходного перехода.

В связи с монтажом пролётного строения на 664 км автомобильной дороги «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта» (Ялтинское шоссе, с. Лозовое), с 23:00 часов 30 мая 2020 года по 5:30 часов 31 мая 2020 года будет прекращено движение всех видов транспортных средств, — говорится в сообщении минтранса.

Объезд обустроен по ул. Учительской в селе Лозовое. Водителям необходимо осуществлять движение строго по указателям дорожных знаков.