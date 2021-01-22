ЮНЕСКО решило «мониторить» ситуацию в Крыму… по публикациям украинских СМИ

В чем хитрость «непрямого мониторинга».

Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». Ничего нового, мало того, отмечается, что это 12-е (и, практически, идентичное) решение, принятое «по инициативе украинской стороны». Принято «для защиты прав и свобод населения и сохранения культурного и природного наследия»…

Хитрость ситуации в том, что речь, традиционно, идет о «непрямом мониторинге». То есть, за основу международные «наблюдатели и аналитики» будут брать публикации СМИ. Но, так как ЮНЕСКО не признает российский статус Крым, считая полуостров частью Украины, «мониторить» будут… украинские СМИ. Итог «мониторинга», думаем, ясен заранее. Тем более, что методичка уже есть – на что обращать внимание.

Конкретные факты грубых нарушений прав и свобод, в первую очередь украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм ЮНЕСКО, включая обеспечение образовательных и культурных прав, препятствие свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленные случаи преследования и незаконных задержаний журналистов, — перечислили темы мониторинга в МИД Украины.

Интересное совпадение, но о «непрямом мониторинге» говорили накануне и в ОБСЕ. Докладывала о таком анализе глава МИД Швеции Анн Линде. Саму идею такого субъективного, одностороннего и предвзятого подхода раскритиковал Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Подчеркиваем категорическую неприемлемость попыток распылять их, подводя к мысли о допустимости выполнения Миссией неких задач, выходящих за рамки ее полномочий. Это касается, в частности, высказываний госпожи Анн Линде 19 января, где она заявила об уже ведущемся силами СММ «непрямом мониторинге» ситуации в Крыму, то есть происходящего на территории Российской Федерации, — заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ. — Обращаем внимание, что такие реляции со стороны действующего председателя ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на сопредельные с Украиной государства.