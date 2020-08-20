Юные спортсмены пригласили Владимира Путина на открытие Академии футбола Крыма   

29 августа в Евпатории состоится официальное открытие Академии футбола Крыма – первой на полуострове высшей школы футбольного мастерства.

В течение двух месяцев продолжались три отборочных этапа, в ходе которых из более чем 500 претендентов приемная комиссия определила 150 сильнейших юных спортсменов. Теперь они под руководством опытных наставников продолжат свое футбольное образование в Академии.

Тренировочный процесс у «академиков» уже идет полным ходом, а с первого сентября ребята, как и миллионы школьников по всей стране, сядут за парты. Для юных футболистов Академии в новой евпаторийской школе были открыты специализированные классы.

Воспитанники Академии футбола Крыма записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пригласили Президента России посетить официальное открытие Академии, ознакомиться с инфраструктурой и вместе с ними сыграть в футбол.