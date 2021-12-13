Юрий Гоцанюк проинспектировал ход работ на общественных и дворовых территориях Симферополя

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк проинспектировал ряд общественных и дворовых территорий Симферополя. Напомним, работы на этих объектах реализуются по соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», а также в рамках национальных проектов.

Проверил ход работ на объектах и выполнение тех задач, которые ставит перед муниципалитетами, профильными министерствами и подрядчиками Глава Республики Крым. Работы на общественных и дворовых территориях продолжаются, однако на некоторых объектах необходимо увеличить количество рабочих и техники, согласовать планы и графики работ и завершить благоустройство территорий до конца этого года, – сказал Юрий Гоцанюк.

Также премьер-министр Крыма побывал на площади Куйбышева, где недавно была открыта благоустроенная территория. Уложена новая плитка, смонтированы скамейки, расставлены урны, посажены новые деревья, для детей установлены качели.

В то же время, указал подрядчику на ряд недочётов, которые должны быть устранены в самое ближайшее время. Все работы необходимо закончить в срок, чтобы жителям и гостям крымской столицы было комфортно ходить и отдыхать на площади Куйбышева, – сказал Юрий Гоцанюк.

Фото: пресс-служба председателя Совмина РК.

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