К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

Экспозиция включает 46 работ, выполненных в разных техниках.

В Симферопольском художественном музее совместно с Крымским ресурсным методическим центром художественного образования при поддержке министерства культуры РК состоялось торжественное открытие выставки детского рисунка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Выставочный проект направлен на знакомство детей с историей воссоединения Крыма с Россией, развитие гражданственности и национального самосознания.

Экспозиция включает 46 работ, выполненных в разных техниках. Участники выставочного проекта награждены почетными грамотами.

В конкурсе детского художественного творчества, посвященного 10-летию воссоединения Крыма с Россией, организованном Крымским ресурсным методическим центром художественного образования, приняло участие более 100 учащихся детских школ искусств, детских художественных школ, Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша по 4 возрастным группам в номинациях: жанровая картина, иллюстрация и плакат, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

До 11 марта все желающие могут посетить выставку детского творчества.

Фото: Симферопольский художественный музей, Крымский ресурсный методический центр. Больше фото — ЗДЕСЬ.

