Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества
актуально в республике
К 10-летию воссоединения с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 13:43 07.03.2024

Экспозиция включает 46 работ, выполненных в разных техниках.

В Симферопольском художественном музее совместно с Крымским ресурсным методическим центром художественного образования при поддержке министерства культуры РК состоялось торжественное открытие выставки детского рисунка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Выставочный проект направлен на знакомство детей с историей воссоединения Крыма с Россией, развитие гражданственности и национального самосознания.

К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

Экспозиция включает 46 работ, выполненных в разных техниках. Участники выставочного проекта награждены почетными грамотами.

К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

В конкурсе детского художественного творчества, посвященного 10-летию воссоединения Крыма с Россией, организованном Крымским ресурсным методическим центром художественного образования, приняло участие более 100 учащихся детских школ искусств, детских художественных школ, Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша по 4 возрастным группам в номинациях: жанровая картина, иллюстрация и плакат, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

К 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В Симферополе открылась выставка детского творчества

До 11 марта все желающие могут посетить выставку детского творчества.

Узнайте больше:  Кот Мостик приедет в Крымский ТЮЗ в Евпаторию

Фото: Симферопольский художественный музей, Крымский ресурсный методический центр. Больше фото — ЗДЕСЬ.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выставки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.