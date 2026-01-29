Прямо сейчас:
К 2030 году планируется ввести 5707 гостиничных номеров в рамках проектов "Золотые пески России" и "Крымская ривьера"
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 29.01.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России, которое прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Ключевой темой встречи стало обсуждение реализации масштабных проектов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера», призванных значительно увеличить туристический поток в регион.

По оценкам экспертов, реализация проектов позволит ежегодно привлекать в Крым дополнительно до миллиона туристов, создать тысячи рабочих мест и значительно увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

В рамках проекта «Золотые пески России» уже намечены конкретные шаги. Как сообщил Юрий Гоцанюк, в 2026 году планируется начать строительство дублера автомобильной дороги, возведение набережной и создание необходимой энергетической инфраструктуры, запуск проектно-изыскательских работ по туристическим объектам. К 2030 году, по предварительным оценкам, будет введено в эксплуатацию 5707 новых гостиничных номеров.

Что касается проекта «Крымская Ривьера», в этом году планируется начать строительство новых туристических объектов и съезда с трассы Симферополь-Евпатория к семейному курорту.

Председатель Правительства Крыма отметил, что реализация проектов идет в соответствии с графиком; федеральный центр оказывает всестороннюю поддержку и координирует все необходимые процессы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

