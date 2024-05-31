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К 2030 году в у планируют вовлечь 70% жителей в регулярные занятия спортом
фото: pikist.com

К 2030 году в Крыму планируют вовлечь 70% жителей в регулярные занятия спортом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:07 31.05.2024

Порядка 70% жителей Республики Крым планируется вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом к 2030 году, сообщила ТАСС министр спорта региона Ольга Торубарова.

Показатель вовлеченности местных жителей в занятия спортом вырос с 258,4 тыс. человек в 2014 году (13% от общей численности населения республики) до 55% крымчан — на сегодняшний день более 940 тыс. человек систематически занимаются физической культурой и спортом. Цель — достичь к 2030 году 1 232 000 человек, то есть 70% населения региона, — сказала Торубарова, отметив, что в этот показатель входят крымчане в возрасте от 3 до 79 лет.

Министр также сообщила, что с 2019 года в республике активно развиваются новые для региона виды спорта: силовой экстрим, гонки с препятствиями, роуп скиппинг (прыжки через скакалку), страйкбол, спортивное программирование, роллер спорт, фиджитал спорт, компьютерный спорт, лазерный бой, подводный спорт, гонки дронов и другие.

источник: ТАСС

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