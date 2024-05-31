К 2030 году в Крыму планируют вовлечь 70% жителей в регулярные занятия спортом

Показатель вовлеченности местных жителей в занятия спортом вырос с 258,4 тыс. человек в 2014 году (13% от общей численности населения республики) до 55% крымчан — на сегодняшний день более 940 тыс. человек систематически занимаются физической культурой и спортом. Цель — достичь к 2030 году 1 232 000 человек, то есть 70% населения региона, — сказала Торубарова, отметив, что в этот показатель входят крымчане в возрасте от 3 до 79 лет.