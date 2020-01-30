К 75-летию Ялтинской конференции будут рассекречены и обнародованы две сотни архивных документов

Музей Победы в день 75-летия открытия Ялтинской конференции, 4 февраля, представит в Ливадийском дворце порядка 200 рассекреченных документов Минобороны РФ и профильных архивов, сообщила журналистам заведующий отделом научно-просветительских программ Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.

В этот юбилейный год мы не могли не подготовить серьезный комплекс мероприятий, который начнется 4 февраля мероприятием, посвященном открытию Крымской конференции 1945 года. Состоится презентация выставки, она называется «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы». Эту выставку подготовил Музей Победы в Москве, на ней будет представлено порядка 200 интересных документов, некоторые из них будут представлены впервые. Документы были предоставлены Министерством обороны и профильными архивами Российской Федерации, — цитирует Гернет ТАСС .

В этот день Ливадийскому дворцу-музею будет передан новый экспонат.

Очень интересный артефакт, если можно так сказать, свидетель тех знаменательных дней 1945 года. Не буду раскрывать всех подробностей, будем держать интригу до 4 февраля. Эта вещь принадлежала участнику той конференции, — рассказала Гернет.

Также 5 февраля во дворце пройдет детский круглый стол при участии Международного детского центра «Артек», а центральным событием 75-летия Ялтинской конференции станет международная научная конференция «Ялта-45. Уроки истории».

Завершением всех мероприятий станет 15 февраля, член союза российских писателей Наташа Оуэн представит в Крыму свой историко-документальный проект, называется он «Операция «Аргонавт», — добавила завотделом музея.

СПРАВКА: Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Ее участники заложили основы послевоенного миропорядка.