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К 8 марта в центре Севастополя появятся новые инсталляции и фотозоны

К 8 марта в центре Севастополя появятся новые инсталляции и фотозоны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:22 05.03.2020

К Международному женскому дню в центре Севастополя ГБУ «Горсвет» установит праздничные инсталляции. Это будут как новые объекты, так и объекты прошлого года, сообщает пресс-служба городского правительства.

На Приморском бульваре будет установлены новые композиции: «цветочная арка» с качелей и «крылья ангела». Арка будет украшена объемными бутонами цветов и зелеными листьями. Высота арки – около 2,5 м. На качели можно будет посидеть и даже покачаться. Композиция «крылья ангела» также украшена объемными бутонами и подсвечивается внутренней подсветкой в вечернее время. Крылья установлены так, что каждый может сделать фотографию с цветочными крыльями за спиной.

К 8 марта в центре Севастополя появятся новые инсталляции и фотозоны

Также на Приморском бульваре, возле моста влюбленных, будет установлена прошлогодняя 2,5 метровая световая цветочная фотозона с ростовыми цветами. Композиция исполнена из легких композитных материалов с двумя ростовыми букетами цветов, размещенными на фоне объемных бутонов цветов. Бутоны подсвечены изнутри мягким рассеянным цветом.

К 8 марта в центре Севастополя появятся новые инсталляции и фотозоны

Возле графской пристани будет установлена прошлогодняя конструкция «8 марта». Инсталляция подсвечивается в вечернее время.

К 8 марта в центре Севастополя появятся новые инсталляции и фотозоны

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