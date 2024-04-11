К 80-летию освобождения Симферополя в ФСБ рассекретили архивы о нацистских репрессиях в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивы о репрессиях со стороны нацистских оккупантов на полуострове, в том числе об убийствах беременных женщин, детей и стариков. Документы рассекречены к 80-летию освобождения Симферополя.

Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений. В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе, — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Как уточнили в управлении, карательные нацистские органы на всем полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией. Так, об убийствах беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных контрразведчикам рассказал комендант Симферополя Гриммель Георг.

За хранение старых охотничьих принадлежностей была расстреляна одна женщина. Эта женщина была беременна. Я помню, мне об этом докладывали, но это было после расстрела, и я ответил: «Значит, расстреляно двое», — приводятся в сообщении слова коменданта из архивных записей.

Кроме того, в материалах раскрыты подробности медицинских экспериментов для убийства и изъятия органов советских военнопленных.

Как рассказал кандидат исторических наук, начальник отдела использования информации документов Государственного архива РК Сергей Наталевич, нацисты, оставлявшие Крым под натиском Красной армии в апреле 1944 года, минировали даже плодовые деревья, из-за чего травмировались малолетние жители региона. По словам исследователя, в июне 1944 года — ноябре 1945 года на территории Крыма было обнаружено и уничтожено более 152 тыс. противотанковых и свыше 119 тыс. противопехотных мин.

СПРАВКА: Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, когда войска 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Наступление завершилось 12 мая 1944 года окончательным разгромом 200-тысячной 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.