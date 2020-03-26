Ко Дню Победы в Севастополе денежную выплату получат не только ветераны, но и дети войны

Постановление об единовременной денежной выплате горожанам, входящим в категорию «дети войны», принято Правительством Севастополя.

С целью сохранить память о бессмертном подвиге народа и погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и традиций наших отцов и дедов, а также формирования уважительного отношения молодежи к людям старшего поколения предлагается в юбилейном году особо отметить поколение детей войны, и впервые предоставить им единовременную денежную выплату ко Дню Победы. На эти выплаты уже заложены средства в размере более 23 миллионов рублей. Так же в этом году сохранена повышенная выплата, установленная в честь 75-летия освобождения Севастополя в размере 15 и 7 тысяч рублей, в зависимости от категории, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Выплату разовой денежной помощи ко Дню Победы получат Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда за труд в период Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей и другие.

Жители осажденного Севастополя пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и другими преференциями. В регионе учреждена пожизненная стипендия – 6 тысяч рублей в месяц для всех участников обороны и освобождения Севастополя

Кроме того, по поручению Президента ветераны, в зависимости от категории, получат выплаты в размере 50 и 75 тысяч рублей федеральной субсидии.

На время введения режима повышенной готовности в регионе врио Губернатора Михаил Развожаев поручил предусмотреть адресную доставку денежных средств ветеранам по месту проживания.