Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 06.06.2020

В Крыму к курортному сезону появится древнегреческая галера на гребной тяге. Об этом сообщает ТАСС. Спуск на воду первого современного аналога древнегреческой галеры, на которой для движения будет использоваться сила гребцов, запланирован во второй половине июня в Судаке.

Начали строить борт четыре месяца назад, тогда же спонтанно и родилась идея создать галеру. Лодку хотим назвать «Таврида». Это будет весельное судно, украсим его нос троянским конем, по борту — ряд колесниц, переход в виде дельфина, — рассказал создатель проекта Сергей Троицкий.

Авторы постарались воссоздать античное судно, использовав современные материалы.

Дерево весило гораздо больше, чем современные материалы — фанера, стеклопластик, новые композитные материалы. Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было добраться до берега, — отметил судостроитель.

Галера рассчитана на 90 пассажиров: по каждому борту по 15 весел, на них по три сменщика.

Человек сможет испытать себя в роли гребца-раба — надолго ли его хватит. Думаю, что минут 10-15 сможет грести без проблем. Все будет добровольно, — добавил Троицкий.

Как будет использоваться галера, создатели пока не решили.

Возможно, как туристический аттракцион, может быть, как ресторан на воде. Все будет зависеть от результатов испытаний ходовых качеств и того, как люди будут реагировать. К нам уже хотят приехать спортсмены, занимающиеся академической греблей, и силачи, — пояснил Троицкий.

К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

Таврида — одно из названий Крымского полуострова в древности. Более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива греческими переселенцами было основано античное государство — Боспорское царство. Сейчас у берегов Крыма, по данным ученых, может находится более 2,5 тыс. затонувших объектов — от судов античных времен до современных.

Так, в августе прошлого года в Зеленой бухте (недалеко от Судака) подводные археологи обнаружили торговую галеру из Пизы. Она затонула в XIII веке. Не просто затонула, а погибла в бою! Ученые предполагают, что сражение, в котором было сожжено судно, произошло 14 августа 1277 года. Это точная дата, ее подтверждают сохранившиеся документальные свидетельства. Подводные археологи при обследовании места гибели нашли обгоревшие доски и остатки такелажа.

К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

Фото и иллюстрация: HotGEO, istoriki.su, vmflot.ru.

К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.