К июльскому курортному сезону в Судаке решили удивить приезжих туристов… древнегреческой галерой

В Крыму к курортному сезону появится древнегреческая галера на гребной тяге. Об этом сообщает ТАСС . Спуск на воду первого современного аналога древнегреческой галеры, на которой для движения будет использоваться сила гребцов, запланирован во второй половине июня в Судаке.

Начали строить борт четыре месяца назад, тогда же спонтанно и родилась идея создать галеру. Лодку хотим назвать «Таврида». Это будет весельное судно, украсим его нос троянским конем, по борту — ряд колесниц, переход в виде дельфина, — рассказал создатель проекта Сергей Троицкий.

Авторы постарались воссоздать античное судно, использовав современные материалы.

Дерево весило гораздо больше, чем современные материалы — фанера, стеклопластик, новые композитные материалы. Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было добраться до берега, — отметил судостроитель.

Галера рассчитана на 90 пассажиров: по каждому борту по 15 весел, на них по три сменщика.

Человек сможет испытать себя в роли гребца-раба — надолго ли его хватит. Думаю, что минут 10-15 сможет грести без проблем. Все будет добровольно, — добавил Троицкий.

Как будет использоваться галера, создатели пока не решили.

Возможно, как туристический аттракцион, может быть, как ресторан на воде. Все будет зависеть от результатов испытаний ходовых качеств и того, как люди будут реагировать. К нам уже хотят приехать спортсмены, занимающиеся академической греблей, и силачи, — пояснил Троицкий.

Таврида — одно из названий Крымского полуострова в древности. Более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива греческими переселенцами было основано античное государство — Боспорское царство. Сейчас у берегов Крыма, по данным ученых, может находится более 2,5 тыс. затонувших объектов — от судов античных времен до современных.

Так, в августе прошлого года в Зеленой бухте (недалеко от Судака) подводные археологи обнаружили торговую галеру из Пизы. Она затонула в XIII веке. Не просто затонула, а погибла в бою! Ученые предполагают, что сражение, в котором было сожжено судно, произошло 14 августа 1277 года. Это точная дата, ее подтверждают сохранившиеся документальные свидетельства. Подводные археологи при обследовании места гибели нашли обгоревшие доски и остатки такелажа.

Фото и иллюстрация: HotGEO, istoriki.su, vmflot.ru.