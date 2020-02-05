К курортному сезону в Севастополе обещают привести в порядок все общественные туалеты

На сегодня в Севастополе имеются 23 стационарных общественных туалета. Цифру, сообщает
Бесплатных? — уточнил врио губернатора Михаил Развожаев, на что получил заверения директора горхоза Евгения Горлова, что «у нас коммерческих туалетов в общественных местах нет, и уборка там производится в рамках деятельности подразделенний ГБУ «Парки и скверы».
По словам Евгения Горлова, еще часть туалетов закреплена за управляющими компаниями. Всего же, по информации чиновника, за ГБУ «Парки и скверы» закреплены 12 туалетов. В Гагаринском районе 8 числятся за управляющими компаниями, еще 1 — на Северной стороне. Из этого количества 4 не работают: в Омеге, на площади Суворова, два — по улице Сенявина,12 и на пляже Учкуевка — идут под снос.
Получили предложение от Центра туризма дополнительно поставить туалеты (15 элементов) на Малаховом кургане, и сейчас рассматриваем, какими способами можно разместить и закрыть эту потребность в летний период, — рассказал Евгений Горлов.
Михаил Развожаев предложил начать реализацию большой программы по благоустройству именно с общественных туалетов.
В качестве иллюстрации темы он также показал слайды с изображением действующих общественных туалетов, в том числе с наклейками «по 10 рублей». Попытка установить ответственных за данные объекты благоустройства ни к чему не привела, а потому глава города распорядился определиться с новыми локациями, посоветоваться с горожанами и к туристическому сезону привести все общественные туалеты в порядок, — подчёркивают журналисты «Севастопольской газеты».