К лету в Ялте должны демонтировать все незаконно установленные некапитальные объекты

Шлагбаумам, стопперам, пристройкам, заборчикам и прочим оградкам в Ялте объявили бой.

В Ялте за 3 месяца должны быть демонтированы 42 некапитальных объекта. Соответствующий контракт заключён с МУП «Объединённая управляющая компания». Работы стартовали и ведутся ежедневно

По словам генерального директора МУП «Объединённая управляющая компания» Али Амаева, по поручению главы администрации Ялты Янины Павленко и в рамках заключённого контракта, сумма которого составила 550 тысяч рублей, работа по демонтажу незаконных объектов ведётся ежедневно согласно утверждённому плану.

В первую очередь, расчищаем Ялту. Объекты разные, от так называемых «стопперов», ограничивающих парковку, до некапитальных пристроек к жилым домам. В частности, на улице Ломоносова в районе дома №13 демонтировали шлагбаум, на улице Красных партизан – гараж, на улицах Григорьева и Дарсановский въезд – стопперы, — рассказал Али Амаев и добавил, что на этой неделе активная работа началась в посёлках и городе Алупка.

В Гурзуфе были демонтированы ограничители парковки на улицах Соловьёва и Подвойского.

Стопперы сносятся на основании акта осмотра территории. В ходе проверки установлено, что запирающие устройства, ограничивающие парковку, установлены самовольно. На требования демонтировать самостоятельно жители не отреагировали, поэтому это сделали мы, — пояснил заместитель генерального директора МУП «ОУК» Вячеслав Голуб.

Он также уточнил, что для того, чтобы вернуть данные стопперы, гражданам необходимо обратиться в департамент муниципального контроля с заявлением о рассмотрении на административной комиссии, после чего им будет вынесено предупреждение о недопустимости подобных действий, сами устройства будут возвращены после оплаты собственником затрат на демонтаж и хранение.

Заместитель генерального директора МУП «ОУК» также подчеркнул, что стопперы на придомовых территориях могут быть установлены только при оформлении придомовой территории согласно действующему законодательству и по решению общего собрания жильцов дома, причём проголосовать «за» должны абсолютно все.

Документы с подписями должны быть направлены в администрацию города, установка «стопперов» обязательно согласуется с департаментом архитектуры и градостроительства, — уточнил Вячеслав Голуб и добавил, что делается это для того, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Ещё одним объектом, который планировалось демонтировать на этой неделе, стала незаконная некапитальная пристройка к дому №40 по улице Розы Люксембург в Алупке.

Поступило заявление от жильцов дома о том, что соседями возведена пристройка. Вопрос рассмотрен на комиссии по демонтажу некапитальных сооружений, было принято решение о сносе, есть соответствующее постановление. Однако, в связи с отсутствием жильцов на месте, демонтаж отложен, постановление о сносе прикреплено на входную дверь, — пояснил начальник отдела градостроительного контроля управления земельного и градостроительного контроля Сергей Петраш и добавил, что на добровольный демонтаж собственникам отведён месяц.

В целом, по словам генерального директора МУП «Объединённая управляющая компания», снос всех незаконных некапитальных объектов, включая данную пристройку, будет завершён до начала курортного сезона.

Фото: администрация Ялты.