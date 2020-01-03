К лету власти и эксперты определятся: делать или нет в Крыму горнолыжный курорт

Итоги оценки природных возможностей создания горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и горном массиве Чатыр-Даг в Крыму подведут летом 2020 года. Об это сообщает ТАСС1 со ссылкой на министра курортов и туризма Республики Вадима Волченко.
Мы планируем получить материалы в мае. Возможно, понадобятся еще экспертизы и лицензии. Точно исследование летом будет закончено. Соответственно, мы получим квалифицированное мнение с точки зрения возможностей природных ресурсов, наличия воды, возможности использования рельефа и температурного режима, — сказал Волченко.
Он отметил, что инфраструктуру горнолыжного курорта, если она будет создана, можно использовать и летом для привлечения туристов.
Мы заинтересованы получить результаты как можно быстрее, обсуждений и в одну, и в другую сторону очень много. Кто-то говорит, что нельзя ниже 1,5 тыс. м строить горнолыжные курорты. Но есть в мире большое количество курортов, строящихся на высоте до 1 тыс. метров, — добавил Волченко.
Осенью 2019 года власти Крыма заключили контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации проекта горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг. Ранее не существовало ни одного исследования климатической пригодности крымских гор для обустройства трасс для лыжников и сноубордистов. Проект нового курорта может быть создан только после официального подтверждения природных возможностей.
Отметим, что сейчас на Ай-Петри есть снег, но не так много, чтобы кататься на лыжах. Да и дорога (со стороны Соколиного) на плато «не очень».
Снега мало, но дня «ватрушек» и санок нормально. Ветра не было, но прохладно. Со стороны Ялты дорога практически сухая, проблем с проездом абсолютно нет. На вершине дорога чуть хуже, на обочине лёд. Хотели спуститься со стороны Бахчисарая, но уже в районе обсерватории дорога вся во льду, даже на зимней резине машина как на катке, плюс там чуть дальше была уже какая-то авария и все разворачивались. Так что езжайте лучше через Ялту, — из группы в ВК, Погода на Ай-Петри.