К Международному дню художника в Симферопольском художественном музее открыта выставка Александра Прусакова

В Крымском зале Симферопольского художественного музея начала работу выставка симферопольского художника Александра Прусакова, приуроченная к Международному дню художника.

В экспозиции представлена ретроспектива более чем сорока лет творчества автора в 18 живописных и графических произведениях, от акварели «Чатырдаг» (1979) до работы в смешанной технике «Симфи. На «Кресте». Скоро поднимется ветер» (2023).

На торжественном мероприятии выступили заместитель директора Симферопольского художественного музея Светлана Глазунова, директор Музея истории города Симферополя Ирина Вдовиченко, коллеги из Центрального музея Тавриды, краеведы, художники и журналисты.

С выставкой можно ознакомиться до 28 декабря 2023 года.

СПРАВКА: Прусаков Александр Анатольевич (род. 13.08.1960 г. в Симферополе) – художник-график, художник-анималист и иллюстратор. В 1979 — 1982 обучался в студиях Л.В. Волончук, А.Т. Григорьева. Брал уроки живописи, рисунка и композиции у А.В. Иванченко, В.П. Шкоды. В 1982 г. окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе (факультет естественных наук). С 1979 года занимается книжной и анималистической графикой. Работы для полиграфии — с 1981 года. Художник-иллюстратор, художественный редактор, дизайнер около 200 книг. Автор-составитель книги «Крым: Книга рекордов» (Симферополь, 1999), за которую удостоен Премии Совета министров Автономной республики Крым (1999). Автор и соавтор научных и научно-популярных статей по зоологии, истории науки и музееведению. Участник 40 художественных выставок, в том числе 7 персональных. В настоящее время занимает должность старшего научного сотрудника Центральный музей Тавриды.