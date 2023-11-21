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К работам по ликвидации последствий штормового ветра привлечено 36 аварийных бригад «энерго»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

К работам по ликвидации последствий штормового ветра привлечено 36 аварийных бригад «Крымэнерго»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 21.11.2023

В Крыму занимаются ликвидацией последствий штормового ветра и обильных осадков. Так, по информации Главы РК, на утро 21 ноября без электроэнергии остаются абоненты Черноморского и Симферопольского районов.

Вчера без электроснабжения находилось 9 тысяч абонентов, сегодня – более тысячи. К ремонтным работам привлечено 36 аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго», электроснабжение планируется восстановить к вечеру, – цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.

Также Сергей Аксёнов рассказал, что зафиксированы подтопления нескольких домов на Южном берегу Крыма, данным вопросом занимаются органы власти на местах.

Введение режима чрезвычайной ситуации республиканского характера не требуется. Ситуация контролируемая, все необходимые меры принимаются в полном объеме, – подчеривает Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил, что движение по размытой ранее дороге в микрорайоне Нижняя Героевка в Керчи уже открыто.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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