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К водителям мопедов в Крыму - повышенное внимание. Особенно - к несовершеннолетним водителям

К водителям мопедов в Крыму — повышенное внимание. Особенно — к несовершеннолетним водителям

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:42 07.11.2024

В Джанкое задержали несовершеннолетнего водителя мопеда. По информации ГИБДД, при проверке документов было установлено, что транспортным средством управляет водитель, 2009 года рождения, не имеющий права управления.

Несовершеннолетний водитель отстранен от управления транспортным средством, а мопед изъят и помещен на специальную стоянку для задержания транспортных средств. Кроме того, в подразделение инспекции по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, направлены материалы по указанному факту для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетнего, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Крыма в очередной раз призывает всех родителей отказаться от покупки двух колесного транспорта для своих детей. Помните, вы ответственны за жизнь детей, обезопасьте вашего ребёнка, оградите его от печальных и непоправимых последствий!

К водителям мопедов в Крыму - повышенное внимание. Особенно - к несовершеннолетним водителям

Фото: ГИБДД

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