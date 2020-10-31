К вопросу опреснения морской воды в Крыму обещают вернуться. Пока – на стадии обсуждений

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на следующей неделе проведет совещание по изучению возможности строительства опреснительных установок в Крыму. В эфире телеканала « Россия-24 » он сообщил, что специалисты «Росгеологии» уверены в возможности обеспечить Крымский полуостров водой с использованием местных источников, поэтому использование опреснительных установок может произойти только в крайнем случае.

Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется (строительство опреснителей – ред.). Кроме самой установки, надо посмотреть достаточно глубокий выпуск в море этого рассола. Надо посмотреть, как произойдет подача в сеть, подача электроэнергии. Они очень энергоемкие. Мы этот вариант ни на один день не останавливаем. Прорабатывать, просчитывать будем. Делаем технико-экономическое обоснование. Это как запасной вариант для того, чтобы в случае недостатка воды мы его могли запустить сразу в работу, — сообщил Хуснуллин.

По его словам, строительство опреснителей — новизна для России.

Всегда что-то новое вызывает риски. Установка имеет достаточно высокую стоимость — и по стоимости самой установки, и по дальнейшем тарифу. Хотя, если мы изначально начинали, вообще более 100 рублей за литр было. Теперь цифры, которые коллеги называют, уже ближе к тем ценам, которые в Крыму существуют, — отметил он.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что резкого роста тарифов на воду для населения в случае строительства опреснительных установок в Крыму не будет. По его словам, если еще два года назад стоимость одного кубометра воды, полученной из опреснителей, просчитывалась в районе 100 рублей и выше, то сейчас специалисты оценивают стоимость одного кубометра опресненной воды от 40 до 60 рублей.

Хуснуллин также отметил, что финансирование водной программы Крыма не снизят из-за отказа от опреснения.

У нас 48 млрд. рублей предусмотрено, и мы их никуда перенаправлять не будем. Деньги никуда не денутся. Ведь сегодня мы говорим про Симферополь, у нас здесь острая проблема. Но вообще проблему надо решать комплексно — и вода, и водоочистка по всей республике, — сказал Вице-премьер РФ.

Он напомнил, что технология опреснения нуждается в серьезной экологической экспертизе. Также он допустил возможность того, что на модернизацию крымской инфраструктуры водоснабжения понадобится дополнительное финансирование. В то же время он отметил, что существуют опасения засоления скважин и их высыхания.

Фото: страница М.Хуснуллина в Facebook.