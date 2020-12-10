К запрету на массовые новогодние мероприятия и корпоративы в Крыму будут уточнения

Отдельный нормативный акт, где будут собраны все вызванные ситуацией с коронавирусом ограничения на новогодние каникулы, будет подготовлен в Крыму. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В ближайшее время мы выпустим нормативный акт, разъясняющий, что можно, а чего нельзя на территории Республики Крым в новогодний период, — сказал Волченко.

В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов уверен, что, «несмотря на пандемию, нельзя лишать людей праздника, но это не значит, что надо открыть все и вся«. По его мнению, введенные ограничения оправданы.

Надо, чтобы люди четко понимали правила, что можно, а что нельзя, никакой двусмысленности быть не может. Мы должны учиться работать и отдыхать в новых условиях, не подвергая людей риску, но и не скатываясь в тотальное запретительство, которое отпугнет отдыхающих и подорвет экономику отрасли. Уверен, что участники форума «Открытый Крым» смогут найти оптимальные решения, — цитирует Константинова ТАСС .

X Всероссийский туристский форум «Открытый Крым» проходит 10-11 декабря, ранее он проводился дважды в год и собирал более 5 тысяч федеральных и региональных экспертов и представителей власти. Форум планировался весной этого года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Он впервые организован в смешанном формате, когда большинство участников будут присутствовать онлайн. В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли из разных регионов страны.

По данным минкурортов РК, сейчас в Крыму работают 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий. С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 8:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.