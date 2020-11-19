Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Совет министров Крыма | Кадровые назначения: в Крыму новый вице-премьер и новый министр промполитики

crimeapress_news

Кадровые назначения: в Крыму новый вице-премьер и новый министр промполитики
Фото: rk.gov.ru

Кадровые назначения: в Крыму новый вице-премьер и новый министр промполитики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 10:56 19.11.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил экс-руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю Михаила Назарова заместителем председателя Совета министров Республики. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале крымского правительства.

Указ.

Назначить Назарова Михаила Анатольевича на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым с 19 ноября 2020 года, – сказано в документе.

Еще одно кадровое назначение — министром промышленной политики Крыма назначен 35-летий Александр Трянов, который ранее занимал должность замглавы минпромполитики РК и временно исполнял обязанности руководителя ведомства.

Указ.

Кадровые назначения: в Крыму новый вице-премьер и новый министр промполитики

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.