Кадровые назначения: в Крыму новый вице-премьер и новый министр промполитики

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил экс-руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по РК и Севастополю Михаила Назарова заместителем председателя Совета министров Республики. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале крымского правительства.

Указ.

Назначить Назарова Михаила Анатольевича на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым с 19 ноября 2020 года, – сказано в документе.

Еще одно кадровое назначение — министром промышленной политики Крыма назначен 35-летий Александр Трянов, который ранее занимал должность замглавы минпромполитики РК и временно исполнял обязанности руководителя ведомства.

Указ.