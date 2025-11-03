Прямо сейчас:
Кадры решают: в Севастополе 450 человек получили удостоверения тракториста-машиниста
Кадры решают: в Севастополе 450 человек получили удостоверения тракториста-машиниста
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Кадры решают: в Севастополе 450 человек получили удостоверения тракториста-машиниста

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:10 03.11.2025

В рамках программы подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса региона с начала года удостоверения тракториста-машиниста получили 450 человек.

Обучение на механизатора доступно с 17 лет. Теоретическую подготовку, практику вождения и основы ремонта техники можно пройти в одном из севастопольских учебных центров. Экзамен включает теоретическую часть с решением билетов по категориям, а также практическую — с выполнением упражнений и движением в условиях, приближенных к городским. Подать заявление на экзамен проще всего через портал «Госуслуги» — так сделали уже 428 человек. Срок оказания услуги составляет 10 рабочих дней, а все необходимые документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия. После успешной сдачи экзамена в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка выпускники получают удостоверения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, отличительной особенностью кадровых центров города является подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, что дает право управлять зерноуборочной и другой самоходной техникой.

С местными учебными центрами сотрудничают крупные сельскохозяйственные предприятия, обеспечивая выпускникам гарантированное трудоустройство. В прошлом году удостоверения получили более 300 севастопольцев.

Профессия тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в Севастополе всегда востребована. Рынок труда предлагает широкий выбор вакансий по этому направлению как для молодых специалистов без опыта работы, так и для профессионалов высокой квалификации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

