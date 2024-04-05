Кафе, бар, «наливайка» — в жилом доме? В Крыму решили ограничить время продажи алкоголя в таких заведениях

На очередном заседании комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК депутаты рассмотрели изменения в субъектовый закон о розничной продаже алкогольной продукции в многоквартирных домах. Одно из решений — дополнительные ограничения времени продажи в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в Крыму.

С целью обеспечения гарантированных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, целесообразно установить единое на всей территории Республики ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях с 22 часов до 10 часов. При этом данное ограничение не будет распространяться на работу таких объектов общественного питания при реализации иных пищевых продуктов. Учитывая многочисленные жалобы граждан, которые поступают в адрес депутатского корпуса, считаем, что установление таких ограничений будет способствовать соблюдению баланса интересов предпринимателей и жителей многоквартирных домов и снимет часть социальной напряженности в обществе, — прокомментировала руководитель профильного парламентского комитета Оксана Доброрез.