Кафе, гостиницы, общественный транспорт Севастополя проверяют: соблюдаются ли санитарные нормы

За прошедшую неделю сотрудники Департамента общественной безопасности Севастополя проверили более 160 мест размещения и точек общепита на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Об рассказал и. о. директора Департамента Алексей Краснокутский.

Совместно с Департаментом транспорта и сотрудниками полиции проведены также рейды в общественном транспорте. Составлено 12 протоколов о нарушении. Основной упор делаем на профилактические, разъяснительные беседы – за этот период их было проведено порядка 659, протоколы составляются в крайнем случае. У нас продолжает работать WhatsApp приемная, количество обращений поступает небольшое, за неделю всего 22, из них по специфике работы скорой помощи четыре обращения. Напомню, что сообщения принимаются на номер +7 (978) 254-03-03 ежедневно с 8.00 до 21.00. В сообщении необходимо указать ФИО и дату рождения, контактный телефон, адрес и описать тезисно суть проблемы, – пояснил Краснокутский.

Напомним, контроль соблюдения санитарных норм проводится по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева для предотвращения распространения COVID-19 на территории города.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.