Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Как будет работать в Крыму общественный транспорт в дни выборов Президента России (16 и 17 марта)  
актуально в республике
Как будет работать в у общественный транспорт в дни выборов Президента России (16 и 17 марта)  
Фото: минтранс РК

Как будет работать в Крыму общественный транспорт в дни выборов Президента России (16 и 17 марта)  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:36 22.02.2024

Общественный транспорт в Крыму будет ходить по расписанию рабочего дня в дни президентских выборов, которые состоятся 16 и 17 марта. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов Президента Российской Федерации Министерством транспорта Республики Крым и администрациями городов и районов Республики Крым будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня, — сообщил Аксёнов.

 

Узнайте больше:  На гендерные праздники компании Крыма готовят премии, подарки и корпоративные мероприятия для сотрудников

 

 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: транспорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
транспорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.