Как будет работать в Крыму общественный транспорт в дни выборов Президента России (16 и 17 марта)

Общественный транспорт в Крыму будет ходить по расписанию рабочего дня в дни президентских выборов, которые состоятся 16 и 17 марта. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

В целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов Президента Российской Федерации Министерством транспорта Республики Крым и администрациями городов и районов Республики Крым будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня, — сообщил Аксёнов.