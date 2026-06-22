Как будут работать детские лагеря в Севастополе — власти города принимают меры, чтобы отдых состоялся

Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня, — написал он в своем канале в МАКС.

Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.

Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя — ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.

Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.

источник: РИА Новости Крым

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