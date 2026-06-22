Как будут работать детские лагеря в Севастополе — власти города принимают меры, чтобы отдых состоялся

Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня, — написал он в своем канале в МАКС.
Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.
Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.
источник: РИА Новости Крым
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