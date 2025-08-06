Как дела с виноградом и виноделием в Крыму? Погода внесла коррективы

По его словам, отрасль виноградарства и виноделия в этом году попала в очень нетипичные условия, как и все сельское хозяйство, и погода с весенними холодами и последующей жарой однозначно отразятся на урожае 2025 и вине из него.

Вино этого года будет нетипичным, нестандартным, будет очень сильно отличаться. Потому что, стрессанув весной, виноград потом попал еще в не меньший стресс – серьезную жару, – сказал Кратюк.

Больше всего от жары пострадали степные регионы полуострова, а предгорные – от заморозков, отметил министр. В частности, в Бахчисарайской и Севастопольской зонах было значительное понижение температуры из-за ближайших гор. При этом преимущественно пострадали ранние белые сорта.

Это прежде всего шардоне из белых. Больше всех он, наверное, пострадал, потому что самый-самый ранний. А красной группы это все-таки будет меньше касаться, потому что это позднецветущие сорта и более сильные лозы, – добавил Кратюк.

Речь идет об изменении вкусовых качеств винограда и вина, пояснил он, однако пережитый виноградом стресс отразится и на количественных показателях.

По количеству это будет снижение, конечно, порядка 15 – 17% по всем техническим сортам, – уточнил министр.

При этом на количестве бутылок на полке снижение урожая 2025 года пока не отразится, считает глава минсельхоза РК.

Я не думаю, что это будет видно по падению рынка. Потому что мы будем в этом году разливать вино прошлого года. То есть сейчас тот виноград, который соберем и который уйдет в переработку, мы увидим только в следующем году, а какая-то часть вина ляжет на хранение, и мы увидим его еще через год, – объяснил Кратюк.

По словам Кратюка, сбор винограда столовых сортов в Крыму уже начался, и этот продукт можно увидеть на рынках. Что касается винограда, пригодного к виноделию, то к его уборке приступят не раньше, чем через 2−3 недели.

Может, даже это будет сентябрь, – сказал министр.

И подчеркнул, что в этом году в Крыму непременно заложат еще 900 гектаров новых виноградников.

16 тысяч гектаров у нас виноградников, которые плодоносят. И мы закладываем ежегодно не менее 900 га для того, чтобы получить новую закладку и уйти от тех площадей, которые раскорчевывают, а мы каждый год так же корчуем порядка 500 гектаров. То есть у нас баланс остается, – подытожил министр.

источник: РИА Новости Крым