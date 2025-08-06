Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Как дела с виноградом и виноделием в Крыму? Погода внесла коррективы
Новости Республики
Как дела с виноградом и виноделием в Крыму? Погода внесла коррективы
фото: pikist.com

Как дела с виноградом и виноделием в Крыму? Погода внесла коррективы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 06.08.2025

Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

По его словам, отрасль виноградарства и виноделия в этом году попала в очень нетипичные условия, как и все сельское хозяйство, и погода с весенними холодами и последующей жарой однозначно отразятся на урожае 2025 и вине из него.

Вино этого года будет нетипичным, нестандартным, будет очень сильно отличаться. Потому что, стрессанув весной, виноград потом попал еще в не меньший стресс – серьезную жару, – сказал Кратюк.

Больше всего от жары пострадали степные регионы полуострова, а предгорные – от заморозков, отметил министр. В частности, в Бахчисарайской и Севастопольской зонах было значительное понижение температуры из-за ближайших гор. При этом преимущественно пострадали ранние белые сорта.

Это прежде всего шардоне из белых. Больше всех он, наверное, пострадал, потому что самый-самый ранний. А красной группы это все-таки будет меньше касаться, потому что это позднецветущие сорта и более сильные лозы, – добавил Кратюк.

Речь идет об изменении вкусовых качеств винограда и вина, пояснил он, однако пережитый виноградом стресс отразится и на количественных показателях.

По количеству это будет снижение, конечно, порядка 15 – 17% по всем техническим сортам, – уточнил министр.

При этом на количестве бутылок на полке снижение урожая 2025 года пока не отразится, считает глава минсельхоза РК.

Я не думаю, что это будет видно по падению рынка. Потому что мы будем в этом году разливать вино прошлого года. То есть сейчас тот виноград, который соберем и который уйдет в переработку, мы увидим только в следующем году, а какая-то часть вина ляжет на хранение, и мы увидим его еще через год, – объяснил Кратюк.

По словам Кратюка, сбор винограда столовых сортов в Крыму уже начался, и этот продукт можно увидеть на рынках. Что касается винограда, пригодного к виноделию, то к его уборке приступят не раньше, чем через 2−3 недели.

Может, даже это будет сентябрь, – сказал министр.

И подчеркнул, что в этом году в Крыму непременно заложат еще 900 гектаров новых виноградников.

16 тысяч гектаров у нас виноградников, которые плодоносят. И мы закладываем ежегодно не менее 900 га для того, чтобы получить новую закладку и уйти от тех площадей, которые раскорчевывают, а мы каждый год так же корчуем порядка 500 гектаров. То есть у нас баланс остается, – подытожил министр.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Севастополе возле пляжа обнаружили БПЛА
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x