Как делаются тысячи сухих супов и каш на фронт из Крыма — с молитвой, освящённые, под песню Шамана

Морковь, картофель, горох, лук, специи + МОЛИТВА и ЛЮБОВЬ. Залить кипятком и проварить 10 минут, – секретный рецепт от мастериц всех возрастов, некоторым из которых уже больше 70 лет, из движения «Творим добро».

Каждый день, женщины по зову души выходят творить сухие супы и каши, а еще вязать маскировочные сети и «лешиков» ребятам на фронт. Ассортимент первого – вкусный и полезный, чтобы ребята получили все необходимые питательные элементы. Суп чечевичный, гречневый, гороховый, борщ красный и зеленый, перловка, — перечисляют народные умелицы.

Все делается вручную – каждый овощ перемывается и чистится, обычно по целому мешку за раз. Все это с песней, молитвами, а перед отправкой зовут священнослужителей, которые освящают все для ребят.

Народный фронт вместе с волонтерами помогает военным медикам спасать ребят, защитив их авто масксетями и передав самые вкусные супы, борщи и выпечку.

Только за этот май несколько десятков авто эвакуации вдоль всех направлений фронт: Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского были защищены благодаря нашим крымским умелицам, а раненные ребят получили вкуснейшие и полезнейшие угощения, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

«Сердце я не предам, знаю, я всё отдам, чтобы жила моя Россия», — запевают народные героини из Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму