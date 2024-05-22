Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Как делаются тысячи сухих супов и каш на фронт из Крыма — с молитвой, освящённые, под песню Шамана
актуально в республике
Как делаются тысячи сухих супов и каш на фронт из — с молитвой, освящённые, под песню Шамана
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Как делаются тысячи сухих супов и каш на фронт из Крыма — с молитвой, освящённые, под песню Шамана

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 22.05.2024

Морковь, картофель, горох, лук, специи + МОЛИТВА и ЛЮБОВЬ. Залить кипятком и проварить 10 минут, – секретный рецепт от мастериц всех возрастов, некоторым из которых уже больше 70 лет, из движения «Творим добро».

Каждый день, женщины по зову души выходят творить сухие супы и каши, а еще вязать маскировочные сети и «лешиков» ребятам на фронт. Ассортимент первого – вкусный и полезный, чтобы ребята получили все необходимые питательные элементы. Суп чечевичный, гречневый, гороховый, борщ красный и зеленый, перловка, — перечисляют народные умелицы.

Все делается вручную – каждый овощ перемывается и чистится, обычно по целому мешку за раз. Все это с песней, молитвами, а перед отправкой зовут священнослужителей, которые освящают все для ребят.

Узнайте больше:  В Алуште завершено благоустройство территории тренировочного центра «Крымский»

Народный фронт вместе с волонтерами помогает военным медикам спасать ребят, защитив их авто масксетями и передав самые вкусные супы, борщи и выпечку.

Только за этот май несколько десятков авто эвакуации вдоль всех направлений фронт: Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского были защищены благодаря нашим крымским умелицам, а раненные ребят получили вкуснейшие и полезнейшие угощения, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

«Сердце я не предам, знаю, я всё отдам, чтобы жила моя Россия», — запевают народные героини из Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.